Kayseri'de Tekerlekli Sandalyeli Hırsızlık Olayı Kameraya Yansıdı

Kayseri'nin Gevher Nesibe Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden çalınan iki tekerlekli sandalye, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerini yakaladı.

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Olayın ardından Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 21 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucunda şüpheli şahısların H.E.K (18) ve S.G. (17) olduğu belirlendi.

Suç Geçmişi Bulunan Şüpheli

Gözaltına alınan şüphelilerden H.E.K'nin daha önce yedi suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarında yer alan görüntülerde, şüphelilerden birinin tekerlekli sandalyeye oturarak kaçarken, diğerinin ise tekrar iş yerinin önüne dönerek bir sandalye daha çaldığı anlar net bir şekilde görünmektedir.