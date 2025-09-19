Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı

Olay

Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesi 3107. Sokak adresindeki, tekstil malzemeleri üzerine çalışan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yandaki iki iş yerine de sıçradı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.

