Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı

Kayseri Oymaağaç Mahallesi'nde tekstil işi yerinde çıkan yangın, yanındaki iki iş yerine sıçradı; itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 iş yeri hasar gördü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:23
Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı

Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı

Olay

Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesi 3107. Sokak adresindeki, tekstil malzemeleri üzerine çalışan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yandaki iki iş yerine de sıçradı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.

Kayseri'de iş yerinde çıkan ve yandaki iki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince...

Kayseri'de iş yerinde çıkan ve yandaki iki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.

Kayseri'de iş yerinde çıkan ve yandaki iki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Iğdır'da Yıldırım Can Aldı: 18 Yaşındaki Murat Satı Hayatını Kaybetti
3
İsrail’in Gazze Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı
5
INS Trikand Limasol'da: Hint Savaş Gemisi GKRY ile Ortak Tatbikat İçin Geliyor
6
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkı için ortak bildiriyi imzaladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek