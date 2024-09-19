Kayseri'de Temiz Enerjili Araçlar İçin Standartlar Belirlendi

Kayseri'de Temiz Enerjili Araçlar İçin Uluslararası Konferans

Kayseri'de, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) Avrasya Konferansı çerçevesinde temiz enerjili toplu taşıma araçları konusu ele alındı. Konferans, Kadir Has Kongre Merkezi'nde, UITP Avrasya Başkanı Feyzullah Gündoğdu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ve UITP iş birliği ile gerçekleştirildi.

Temiz Enerjili Ulaşım İçin Stratejiler

Gündoğdu, toplu taşımada temiz enerji araçlarının kullanımının tamamen politik kararlarla ilişkili olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefinin altını çizen Gündoğdu, şehirlerin kendi vizyon ve politikalarını belirlemesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Yatırımlar ve İnovasyon

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin rüzgar enerjisine yaptığı yatırımların yanı sıra, temiz yakıtlı enerji yatırımları da konferansta paylaşılacağı belirtildi. Uluslararası finans kuruluşlarının, temiz yakıtlı araçların tedariki ve finansman süreçlerine dair bilgi vereceği ifade edildi.

Uluslararası Modelle Paylaşımlar

Hindistan'dan gelen bir konuşmacının, devletin temiz yakıtlı araçları desteklemesine dair modeli aktaracağı ve Amerika'dan gelen uzmanların finansman konusunu irdeleneceği belirtildi. Ayrıca, Türkiye’nin farklı şehirlerinden yetkililerin deneyimlerini paylaşacağı oturumlar düzenlenecek.

Katılımcıların Beklentileri

23 farklı ülkeden katılımcının bulunduğu konferansta, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da projeler hakkında bilgi verdi. UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani ise ulaşım sektöründeki gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans, sunumlarla devam etti ve katılımcılar arasındaki bilgi alışverişi teşvik edildi.

Kayseri'de "Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar UITP Avrasya Konferansı" düzenlendi. Konferansa, 23 ülkeden, Türkiye'den de 15 şehirden yetkili katıldı.

Kayseri'de "Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar UITP Avrasya Konferansı" düzenlendi. Konferansa, 23 ülkeden, Türkiye'den de 15 şehirden yetkili katıldı.

Kayseri'de "Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar UITP Avrasya Konferansı" düzenlendi. Konferansa, 23 ülkeden, Türkiye'den de 15 şehirden yetkili katıldı.

Kayseri'de "Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar UITP Avrasya Konferansı" düzenlendi. Konferansa, 23 ülkeden, Türkiye'den de 15 şehirden yetkili katıldı.

Kayseri'de "Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar UITP Avrasya Konferansı" düzenlendi. Konferansa, 23 ülkeden, Türkiye'den de 15 şehirden yetkili katıldı.