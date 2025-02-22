Kayseri'de Ters Şeritte Giden Sürücüye 9 Bin 267 Lira Ceza

Kayseri'de ters şeritte giden bir sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi. Emniyet, trafik güvenliği için mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:27
Kayseri'de Ters Şeritte Giden Sürücüye 9 Bin 267 Lira Ceza

Kayseri'de Ters Yöne Giren Sürücüye Ağır Ceza

Kayseri'de, ters şeritte ilerleyen bir sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda yer alan bir paylaşım üzerine harekete geçti.

Denetimler Sıkı Bir Şekilde Devam Ediyor

İlgili paylaşımda, "Araç ters şeritten ilerliyor" ifadesi kullanıldığından, ekipler bu durumu incelemeye aldı. Araç plakasından tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza kesilerek, toplamda 9 bin 267 lira para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu bozacak şekilde araç kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücülere karşı mücadelelerinin devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda, drift atan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtti.

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