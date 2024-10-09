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Kayseri'de Ters Yönde Sefer Yapan Servis Sürücüsüne Cezai İşlem

Kayseri'de ters yönde giden servis aracının sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:21
Kayseri'de Ters Yönde Sefer Yapan Servis Sürücüsüne Cezai İşlem

Kayseri'de Ters Yönde Giden Servis Aracı Sürücüsüne Ceza Uygulandı

Kayseri'de, trafikte ters yönde seyrettiği belirlenen bir servis midibüsünün sürücüsüne toplamda 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Olayın Gelişimi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin ekipleri, sosyal medya üzerinde "Araçlar ters yönde ilerliyor" başlığıyla yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı. Yapılan kontroller sonucunda, belirtilen midibüs hızla tespit edilerek sürücüsüne gerekli ceza uygulandı.

Bu olay, trafik güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi ve yetkililer, sürücülerin kurallara uymalarının önemine vurgu yaptı.

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