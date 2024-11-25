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Kayseri'de Tipi Faciası: 100 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'de tipi nedeniyle mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:07
Kayseri'de Tipi Faciası: 100 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kararlılığı sayesinde kurtarıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, belediye ekipleri hem kırsal hem de merkezde olağanüstü bir mücadele veriyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, gece gündüz demeden çalışan ekipler, tipi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların imdadına koştu. Öncelikle Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, Kuşçu, Çevril ve Taşhan istikametlerinde yolda mahsur kalanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İlk Müdahaleler Başarıyla Gerçekleştirildi

Günün aydınlanmasıyla birlikte tipi hafifleyince, yol açma çalışmaları hız kazandı ve mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Çevril istikametinde 2'si çocuk 4 kişilik bir aile ve Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan 4 kişiyi de başarıyla kurtardı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde gerçekleştirilen bu özverili çalışmalar, 100 kişinin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini öncelikli olarak gözetirken, olası bir kriz durumunda hızlı ve etkin müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin...

Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin...

Kayseri'de tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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