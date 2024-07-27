Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kayseri'de Üzücü Trafik Kazası

Kayseri'de meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Kazanın, Kayseri-Ankara kara yolunun Tahirinli Mahallesi yol ayrımında gerçekleştiği bildirildi.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, O.Ç. yönetimindeki 38 SF 190 plakalı otomobil ile M.E. idaresindeki 06 CSD 028 plakalı otomobilin çarpışması sonucu oluştu. Kazada; sürücü O.Ç. yaralanırken, yanındaki eşi S.Ç. yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan sürücü M.E. ve yolcu E.C. da yaralandı.

Olay Yerinde Müdahale

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hemen polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar O.Ç., M.E. ve E.C. olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.