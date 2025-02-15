Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 01:02
Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de Feci Trafik Kazası

Kayıt dışı bir olayda, Kayseri-Malatya kara yolunun 20. kilometresinde hafif ticari aracın iş makinesi ile çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Olay, H.D. yönetimindeki 38 AFK 089 plakalı hafif ticari aracın H.I. idaresindeki iş makinesi ile çarpışması neticesinde gerçekleşti. Kazanın hemen ardından iş makinesi sürücüsü, durumu yetkililere bildirdi.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü H.D. ve yanındaki bir kişi, araçta sıkıştı.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yaralıları kurtardı ve ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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