Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan trafik kazasında, 2'si polis memuru toplam 4 kişi yaralandı. Olay, M.A.'nın kullandığı 38 AAC 185 plakalı otomobil ile Suriyeli F.A.'nın idaresindeki 38 MA 7351 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Çarpışmanın ardından yoldan geçenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralananlar arasında sürücülerle birlikte, polis memuru M.E. ve kamyonette bulunan Suriyeli A.E. de bulunuyor.

Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları yakınlardaki hastanelere taşıdı. Durumu ağır olmayan yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kayseri'de trafik kazasında yaralanan 2'si polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de trafik kazasında yaralanan 2'si polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.