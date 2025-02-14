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Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi, 2'si polis memuru olmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:15
Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan trafik kazasında, 2'si polis memuru toplam 4 kişi yaralandı. Olay, M.A.'nın kullandığı 38 AAC 185 plakalı otomobil ile Suriyeli F.A.'nın idaresindeki 38 MA 7351 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Çarpışmanın ardından yoldan geçenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralananlar arasında sürücülerle birlikte, polis memuru M.E. ve kamyonette bulunan Suriyeli A.E. de bulunuyor.

Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları yakınlardaki hastanelere taşıdı. Durumu ağır olmayan yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kayseri'de trafik kazasında yaralanan 2'si polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de trafik kazasında yaralanan 2'si polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de trafik kazasında yaralanan 2'si polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de trafik kazasında yaralanan 2'si polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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