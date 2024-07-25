Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kayseri'de Trafik Kazası: İki Ölü, Dört Yaralı

Kayseri'deki trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Olay hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:49
Kayseri'de Trafik Kazası: İki Ölü, Dört Yaralı

Kayseri'de Feci Bir Trafik Kazası

Kayseri'nin Kalkancık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olayda, iki kişi yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kayseri-Ankara kara yolunda gerçekleşen kazada, S.D. (35) yönetimindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B. (69) tarafından kullanılan 48-TJ-JZ plakalı otomobil çarpıştı. İhbarın yapılmasının ardından bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, S.D. ve eşi L.D. (32) yaşamlarını yitirdi. Kazada yaralananlar arasında, çiftin çocukları D.D. (12), H.D. (5), H.C.D. (14) ile Hollanda plakalı aracın sürücüsü bulunuyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor