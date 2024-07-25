Kayseri'de Trafik Kazası: İki Ölü, Dört Yaralı

Kayseri'de Feci Bir Trafik Kazası

Kayseri'nin Kalkancık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olayda, iki kişi yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kayseri-Ankara kara yolunda gerçekleşen kazada, S.D. (35) yönetimindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B. (69) tarafından kullanılan 48-TJ-JZ plakalı otomobil çarpıştı. İhbarın yapılmasının ardından bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, S.D. ve eşi L.D. (32) yaşamlarını yitirdi. Kazada yaralananlar arasında, çiftin çocukları D.D. (12), H.D. (5), H.C.D. (14) ile Hollanda plakalı aracın sürücüsü bulunuyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.