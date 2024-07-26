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Kayseri'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı Üçe Yükseldi

Kayseri'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı üçe çıktı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:52
Kayseri'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı Üçe Yükseldi

Kayseri'de Üzücü Bir Trafik Kazası

Kayseri-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayat, üç kişi için son buldu.

Kaza Detayları

Kalkancık Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı olayda, sürücülerden Faruk B. (69) ağır yaralandı. Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan Faruk B., müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşamını Yitirenler

Kazada, S.D. (35) ve eşi L.D. (32) olay yerinde yaşamlarını yitirmiş, çocukları D.D. (12), H.D. (5) ve H.C.D. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.

Depremzedeler ve Yolculukları

S.D. ve ailesinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerini kaybettikleri ve Ankara'ya taşındıkları belirtildi. Aile, tatil için Gaziantep'e giderken bu üzücü kaza ile karşılaştı.

Cenaze Süreci

Hayatını kaybeden Faruk B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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