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Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davasında Cezalar Kesildi

Kayseri'de, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 sanıktan 4'ü 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:48
Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davasında Cezalar Kesildi

Kayseri'deki Cinayet Davası

Geçen yıl Kayseri'de meydana gelen ve kazada yaşamını yitirdiği düşünülen Eyüp Arslantürk'ün ölümü üzerindeki soruşturma sonuçlandı. 6 sanığın yargılandığı davada, dört sanığa toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Duruşma Detayları

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, sanıklar B.E., K.S.Y., F.P., ve B.G. tutuklu olarak yargılandı. Duruşmaya katılan diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanan M.T. ve A.T.'ydi. Maktul Eyüp Arslantürk'ün kardeşleri de mahkemeye katılarak sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Sanıkların İfadeleri ve Savcının Mütalaası

Savcı, dört tutuklu sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", "hürriyetten yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ise olayda bir öldürme kastları olmadığını savunarak, maktulün ölümünün kalp krizi sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara çeşitli suçlardan toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezası vererek tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ise beraat etti. Karar, maktul yakınlarının tepkisiyle karşılandı.

Olayın Arka Planı

12 Ekim 2023 tarihinde Hacılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Eyüp Arslantürk'ün ölümünün ardından Başsavcılık ve Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve yaklaşık 5 ay süren bir inceleme neticesinde sanıklar hakkında iddianame hazırlandı.

Bu süreçte, sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmiş, mahkemece kabul eden iddianame sonrasında duruşma süreci başlamıştır.

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