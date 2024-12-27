Kayseri'de Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü ve Yaya Ağır Yaralandı

Kayseri'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde trajik bir trafik kazası yaşandı. 38 AHY 747 plakalı motosikletiyle Berkay Ç., Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali A.'ya çarparak kaza yaptı. Bu çarpmanın sonucu olarak hem sürücü Berkay Ç. hem de yaya Ali A. ağır yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilmektedir. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.