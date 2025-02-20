Kayseri'de Trafik Polisi, Yolda Kalan Sürücüye Yardım Eli Uzattı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir polis, yolda kalan bir sürücüye destek oldu. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yaşanan olayda, bir sürücünün otomobilinin tekeri çıkınca araç yolda durdu.

Olayın gerçekleştiği sırada, bölgeden geçen trafik polisi, hızlı bir şekilde duruma müdahale etti. Polis, çevredeki vatandaşlarla birlikte yolda kalan aracı iterek trafiğin akışını engellemeyecek bir alana taşıdı. Bu yardım anları, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yolda kalan sürücüye yardım eden trafik personeliyle bir araya gelerek onların başarılı ve özverili çalışmalarını takdir etti. Bu tür yardımların, toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kayseri'de trafik polisi, tekeri çıkan sürücüye otomobilini iterek yardım etti. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın (ortada), aracı yolda kalan kişiye yardım eden personelle bir araya gelip başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.