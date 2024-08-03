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Kayseri'de Trajik Kaza: Cüzdanını Almaya Çalışan Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'de düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yayaya otomobil çarparak hayatına mal oldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:17
Kayseri'de Trajik Kaza: Cüzdanını Almaya Çalışan Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trajik Bir Olay

Kayseri'nin Niğde kara yolunda meydana gelen bir kazada, düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Kayseri-Niğde kara yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. İ.U. (36), yolun karşısına geçerken cebinden düşürdüğü cüzdanını almak üzere geri döndü. Bu Esnada, Ö.D. (48) tarafından kullanılan 38 AJD 925 plakalı otomobil, İ.U.'ya çarptı.Olay Sonrası Müdahale

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İ.U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik Kameraları Olayı Kayıt Altına Aldı

Kaza anının, yakınlarda bulunan bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

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