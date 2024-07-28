Kayseri'de Trajik Kaza: İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Korkunç Trafik Kazası

Kayseri'de yaşanan üzücü bir trafik kazasında, iki kız kardeş hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde gerçekleşti. A.K. tarafından kullanılan 06 DF 3723 plakalı otomobil, G.P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan kardeşler N.G. ve N.K. hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona, otomobilin bir süre sonra çarptığı yer alıyor.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.