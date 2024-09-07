Kayseri'de Tüfekle Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Kayseri'de Üzücü Bir Olay

Kayseri'de, çalıştığı fabrikanın bahçesinde eski bir arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden 43 yaşındaki H.G.'nin cenazesi defnedildi.

Cenaze Törünü Düzenlendi

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalıştığı fabrikanın bahçesinde, M.B. ile yaşadığı tartışmanın ardından tüfekle vurulan H.G., Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze namazına, yakınları ve akrabaları katıldı. Cenaze namazının ardından H.G., Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın Arka Planı

Cenaze töreninde, H.G.'nin, M.B.'nin kendisini rahatsız etmesi nedeniyle daha önce işten çıkarıldığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı bilgisi dikkat çekti. Ayrıca, H.G.'nin M.B. hakkında silahla tehdit ve ısrarlı takip suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması ise, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu trajik olay, toplumsal cinsiyet şiddeti konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirmiştir.

Kayseri'de, eski arkadaşı tarafından çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından cenaze Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kayseri'de, eski arkadaşı tarafından çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından cenaze Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda defnedildi.