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Kayseri'de Türk Telekom ve Polis Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Kayseri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom ve polis ekiplerine arama kurtarma eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:01
Kayseri'de Türk Telekom ve Polis Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom ve polis ekiplerine yönelik kapsamlı bir arama kurtarma eğitimi düzenledi. Eğitim, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bilgilendirme ile başladı ve ardından eğitim sahasında ekipmanların kullanımı konusunda uygulamalı eğitimle devam etti.

Bu eğitimde, olası bir deprem durumunda enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik teknikler öğretildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış koşullarında bile eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Genç, "Kayseri'de arama kurtarma personeli yetiştirmek amacıyla eğitim seferberliği başlattık" diyerek, deprem anında arama kurtarma görevini üstlenecek ekipler için önemli bilgiler paylaştı. Bu kapsamda, 27 kişilik Türk Telekom ekibinin, hafif düzeyde arama kurtarma akreditasyon sınavına hazırlıklarını tamamlayacaklarını vurguladı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin sayısının 167'ye çıkarıldığını da belirtti. Onların eğitimlerinin de sürekli olarak devam ettiğini aktararak, ülkenin olası afet durumlarına her zaman hazır olması için tüm teşkilatlarla birlikte yoğun bir seferberlik başlatıldığını ifade etti.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Türk Telekom ve polis ekiplerine yönelik arama kurtarma...

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Türk Telekom ve polis ekiplerine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Türk Telekom ve polis ekiplerine yönelik arama kurtarma...

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Türk Telekom ve polis ekiplerine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

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