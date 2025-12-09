DOLAR
Kayseri'de Uyuşturucu Davalarında Yeni Gelişme

Kayseri'de daha önce 15 yıl 7 ay hapse mahkûm edilen Ü.Y. yeniden hakim karşısına çıktı; diğer davada M.D. 13 yıl 9 ay ve 187.500 lira cezası aldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:52
Kayseri'de uyuşturucu davasında önceki hükümlü yeniden hakim karşısında

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla daha önce 15 yıl 7 ay hapis cezası verilen Ü.Y., bu kez Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı iddia ile yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu olarak katılan Ü.Y., iddianamede yer alan olayla ilgili olarak M.K.'nin kendisinden uyuşturucu talep ettiğini, ancak para konusunda anlaşamadıkları için satış yapmadığını, bunun üzerine M.K.'nin başka bir yerden uyuşturucu temin ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, Ü.Y.'nin dosyasının Yargıtay'dan dönmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

M.D.'ye 13 yıl 9 ay hapis ve para cezası

Diğer bir dosyada ise Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık M.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına ve 187.500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

