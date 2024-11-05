Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.170 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili şehirdeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik hassas bir çalışma yürüttü.

Detaylı Arama Gerçekleştirildi

Narkotik arama köpeği ile yapılan detaylı aramalar neticesinde, 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ile beraber 99 adet uyuşturucu hap da elde edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler şunlardır:

M.B. (28)

(28) S.E. (46)

(46) M.S.S. (30)

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürmektedir.