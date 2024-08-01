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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 182 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:10
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 182 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Madde Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 25 yaşındaki O.V. isimli bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Hamleler ve Teknikler

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Uygulama Noktası ve Arama

Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında, şüpheli O.V.'nin kullandığı aracın narkotik köpeği ile detaylı bir araması yapıldı. Yapılan arama sırasında araç içinde 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde bulundu ve ilgili şahıs gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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