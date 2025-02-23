Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı, 884 sentetik hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 00:32
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, güvenlik güçlerinin kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve halk arasında "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik önemli bir çalışma başlattı.

Yürütülen operasyonda yapılan iktamet ve üst aramaları sonucunda, toplamda 884 sentetik hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon, kentin uyuşturucu sorununa karşı etkin mücadele örneği olarak dikkat çekiyor.

Operasyon sonucunda 20 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu tutuklamalar, Kayseri'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

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