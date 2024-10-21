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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda bavul içinde 11 kilo 284 gram esrar bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:55
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de, yapılan bir operasyon sonucunda 11 kilo 284 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında, belirlenen şüphelinin elinde bavul ile ikametine girdiği an tespit edildi.

Mia'nın Başarısı

Yapılan aramalarda, narkotik köpeği Mia'nın da desteğiyle bavulda gizlenmiş olan 11 kilo 284 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli M.Y. (36), "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Kayseri'de uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir.

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