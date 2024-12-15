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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı; 10,7 gram uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 01:29
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde, A.Y. ve E.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda 10,7 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmektedir.

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