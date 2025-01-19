Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i firari hükümlü 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Operasyon Detayları
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 22,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler arasında M.E. (34), E.E. (27), M.E. (25) ve M.D. (41) yer alıyor.
Hükümlü İfşası
M.D.'nin, “yağma” suçundan 22 yıl 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. M.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diger şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam etmektedir.