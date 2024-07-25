Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlattı.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Maddeler

Bu kapsamda belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, M.A, O.S, E.E, T.T. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile bir miktar kimyasal sıvı ele geçirildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile bir miktar kimyasal sıvı ele geçirildi.