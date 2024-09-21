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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:33
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri ilinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Detaylı Operasyon Gerçekleştirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamalarda, F.K, R.H, M.K, R.Ç, N.M.Y, O.P ve Y.T isimli şüpheliler yakayı ele verdi.

Uyuşturucu ve Hırsızlık Olayları

Operasyon esnasında 76,67 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda gözaltına alınan N.M.Y'nin daha önce hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra N.M.Y, cezaevine teslim edildi.

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