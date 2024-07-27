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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 301 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:03
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 1 kilo 301 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili birimler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, kente uyuşturucu getiren ve bu maddenin ticaretini yapmak isteyen şahıslara yönelik 3 ayrı başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan Aramalarda Neler Bulundu?

Belirlenen adreslerde yapılan kapsamlı aramalarda, 1 kilo 301 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında şu şüpheliler yakalandı:

  • M.A. (34)
  • M.B.A. (20)
  • H.E.Ç. (18)
  • D.T. (21)
  • C.S. (20)
  • İ.E. (33)
  • C.Ş. (26)

Yakalanan şahısların polis sorguları devam etmektedir.

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