Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 1 kilo 301 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili birimler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik Ekiplerinden Başarılı Operasyon
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, kente uyuşturucu getiren ve bu maddenin ticaretini yapmak isteyen şahıslara yönelik 3 ayrı başarılı operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan Aramalarda Neler Bulundu?
Belirlenen adreslerde yapılan kapsamlı aramalarda, 1 kilo 301 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında şu şüpheliler yakalandı:
- M.A. (34)
- M.B.A. (20)
- H.E.Ç. (18)
- D.T. (21)
- C.S. (20)
- İ.E. (33)
- C.Ş. (26)
Yakalanan şahısların polis sorguları devam etmektedir.