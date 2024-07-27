Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 1 kilo 301 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili birimler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, kente uyuşturucu getiren ve bu maddenin ticaretini yapmak isteyen şahıslara yönelik 3 ayrı başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan Aramalarda Neler Bulundu?

Belirlenen adreslerde yapılan kapsamlı aramalarda, 1 kilo 301 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında şu şüpheliler yakalandı:

M.A. (34)

M.B.A. (20)

H.E.Ç. (18)

D.T. (21)

C.S. (20)

İ.E. (33)

C.Ş. (26)

Yakalanan şahısların polis sorguları devam etmektedir.