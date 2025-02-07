Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda, gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ay önce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Polis ekiplerince daha önce yakalanan iki zanlının ardından devam eden soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.