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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, önemli malzemeler ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:48
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda F.T, T.B, A.Y, H.O. ve İ.T. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonda uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. de yakalandı.

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