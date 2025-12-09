DOLAR
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: F.M.'ye 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yargılanan F.M., mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:35
Kayseri'de uyuşturucu ticareti davasında ağır ceza

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan sanık F.M. hakkında mahkeme kararını verdi. Duruşmada sanığın katılmadığı, sadece avukatının hazır bulunduğu belirtildi.

Duruşma ve verilen ceza

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.M.'nin suçunun sabit olduğuna hükmederek, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile birlikte 125 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

Kararda, sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçlaması temel alınarak hüküm tesis edildi.

