Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: F.M.'ye 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza

Kayseri'de uyuşturucu ticareti davasında ağır ceza
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan sanık F.M. hakkında mahkeme kararını verdi. Duruşmada sanığın katılmadığı, sadece avukatının hazır bulunduğu belirtildi.
Duruşma ve verilen ceza
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.M.'nin suçunun sabit olduğuna hükmederek, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile birlikte 125 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.
Kararda, sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçlaması temel alınarak hüküm tesis edildi.
