Kayseri'de 'Uyuşturucu Ticareti'nden 14 Yıl 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Narkotik ve İstihbarat ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş cezası olan E.E.'yi (37) saklandığı adreste yakalayıp cezaevine teslim etti.