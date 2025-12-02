Kayseri'de 'Uyuşturucu Ticareti'nden 14 Yıl 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Narkotik ve İstihbarat ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş cezası olan E.E.'yi (37) saklandığı adreste yakalayıp cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:42
Operasyon Detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (37) saklandığı adreste tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan E.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

