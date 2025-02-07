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Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretinden 4 Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 4 sanığa hapis cezası verildi, 1 sanık beraat etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:56
Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretinden 4 Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası Sonuçlandı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti davasında, 5 sanıktan 4'ü çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Duruşma sonucunda, bir sanık beraat etti.

Duruşma Bilgileri

Duruşmada, tutuklu sanıklar F.S. ve Y.Ş. ile başka suçtan tutuklu bulunan D.D. ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık O.Ö. ve başka suçtan tutuklu O.K. ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Savcının Mütalaası

Duruşma savcısı, sanıklar F.S, Y.Ş, D.D ve O.K.'nin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep ederken, O.Ö. için beraat istedi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme başkanının son sözleri sorduğu sanıklar, suçlamaları reddederek beraat etmelerini istedi. Mahkeme heyeti, F.S. ve Y.Ş.'ye 18 yıl 9'ar ay hapis cezası ve 56 bin 250'şer lira adli para cezası verdi. Sanık D.D.'ye 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası, O.K.'ye ise 10 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi. Ayrıca, D.D. ve O.K. tutuklandı.

Mahkeme, sanık O.Ö.'nün beraatine ise oy çokluğu ile karar verdi.

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