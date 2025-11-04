Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 12 yıl 6 ay hapis

Duruşma ve sanığın savunması

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak yargılanan sanık O.Ö., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanık O.Ö., üzerine atılı suçu reddederek uyuşturucu ticareti yapmadığını, alkol kullandığını ve alkol tedavisi gördüğünü belirtti; mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkeme kararı

Yapılan duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu ticareti yaptığına hükmetti ve hüküm gereği 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira para cezası verilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

