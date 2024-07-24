Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine Karışan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Suçlarına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Kayseri'de, uyuşturucu ticaretiyle ilgili yapılan çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle cezaevinde hüküm giyen kişiler üzerinde yoğunlaşarak operasyonlar gerçekleştiriyor.

A.A. Adlı Hükümlü Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Son yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan A.A. isimli 23 yaşındaki hükümlü, Kocasinan ilçesinde bir otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan A.A., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kayseri Emniyeti, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti.