Kayseri'de Uzlaşma ile Suçlar Çözüme Kavuştu: 3 Bin 488 Dosya Anlaşmayla Sonuçlandı

Kayseri'de Uzlaşma İle Suçlarda Anlaşmaya Varıldı

2024 yılında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilen 10 bin 200 dosyadan 3 bin 488'inde müşteki ve şüpheliler müzakereler sonucunda "bağış" şartıyla uzlaşmaya vardı.

Uzlaştırma Süreci ve Başarı Oranı

Kayseri'de geçen yıl, basit tehdit, basit yaralama ve hakaret gibi suçların yer aldığı 10 bin 200 dosyadan 7 bin 483'ü uzlaştırma bürosuna yönlendirildi. Bu dosyalardan 3 bin 488'inde taraflar, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndaki müzakereler neticesinde hakim karşısına çıkmadan sorunlarını çözdü.

Bağışlarla Uzlaşma Sağlandı

Uzlaşıyla sonuçlanan dosyaların büyük çoğunluğunda, taraflar Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılay gibi kuruluşlara bağışta bulundu.

Örnek Olaylar

Örneğin, bir "basit tehdit" olayı kapsamında müşteki H.G., şüpheli Z.G. ile uzlaşabileceğini, adına TEMA'ya 250 fidan bağışlanması şartıyla bildirdi. Şüpheli bu teklifi kabul ettikten sonra taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Başka bir olayda, müşteki M.Ç. ve şüpheli Y.T. "basit yaralama" suçlamasıyla uzlaşma yoluna gitti. Müşteki, şikayetinden vazgeçmesi için Kayseri Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağış yapma şartını öne sürdü. Şüpheli, 6 bin lira bağışı kabul edince taraflar anlaşmaya vardı.

Bir başka örnekte ise, mağdur B.K.D. ile müştekiler M.D. ve D.D., "tehdit" suçundan uzlaştırılan zanlı L.E.'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 4 bin lira bağış yapma şartıyla uzlaşacaklarını bildirdi. Zanlı bu talebi kabul ettikten sonra parayı yatırarak mağdurları ikna etti.

Benzer şekilde, "hakaret" suçundan uzlaştırma bürosuna giden dosyada müşteki M.A., şüpheli E.B. ile, LÖSEV'e 2 bin lira bağış yapılması kaydıyla uzlaşacağını belirtti ve karşılıklı anlaşmaya varıldı.