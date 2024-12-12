Kayseri'de Vatmanın Dikkatiyle Raylarda Bağlı Köpek Kurtarıldı

Raylara Bağlanan Köpek Kurtarıldı

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ çalışanı vatman Emirhan Eroğlu, raylara zincirle bağlanmış bir köpeği kurtararak büyük bir hayvanseverlik örneği sergiledi.

Güvenlik Kamerasına Yansıyan Anlar

Belediyeden alınan bilgilere göre, vatman Eroğlu, İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı'na doğru giderken, Mimarsinan Kavşağı'nda tramvay hattında raylara bağlı bir köpek gördü.

Eroğlu, hemen acil fren sistemini devreye sokarak tramvayı durdurmayı başardı. Ardından, tramvaydan inerek köpeği kurtarmak için harekete geçti. Çevrede bulunan vatandaşların da desteğiyle köpek, kısa süre içinde kurtarıldı.

Kurtarma anı, tramvayın güvenlik kamerasına yansıdı. Vatman Emirhan Eroğlu'nun dikkatli gözlem yeteneği ve hızlı refleksi, büyük bir tehlikeden bir canlının kurtulmasına sebep oldu.

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de çalışan vatman, raylara bağlanan köpeği, dikkati sayesinde acil fren sistemini devreye sokarak kurtardı.

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de çalışan vatman, raylara bağlanan köpeği, dikkati sayesinde acil fren sistemini devreye sokarak kurtardı.