Kayseri'de 'Yan Bakma' Cinayeti: Tutuklama Talebiyle Dava Sürüyor

12 Ekim 2024'te Kayseri'de meydana gelen 'yan bakma' iddialı saldırıda 1 ölü, 1 yaralı; savcı 6 sanık hakkında kasten öldürme ve yaralama suçundan cezalandırma ve tutuklama talep etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:34
Kayseri'de 12 Ekim 2024 tarihinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünde meydana gelen olayda, H.K. hayatını kaybetti, K.D. ise yaralandı. Olayın "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

Duruşma ve Tutuklu Sanık

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, biri tutuklu olmak üzere toplam 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık A.E.Ü., duruşmada bir kez daha H.K.'nin ailesinden af dileyerek, öldürme kastının bulunmadığını belirtti.

Savcılık Talebi ve Mahkeme Kararı

Savcılık, sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmalarını; tutuksuz sanıklar S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y.'nin de kararın ardından tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, tutuklu sanık A.E.Ü.'nün tutukluluğunun devamına karar verdi.

