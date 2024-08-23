Kayseri'de Yangın Alarmı: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kayseri'de Bir İşyeri Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'nde meydana gelen yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay saatinde bölgedeki televizyon tamir atölyesinde patlak verdi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Seyhan Sokak üzerinde yer alan iş yerinde çıkan yangın, hızlı bir şekilde komşu iş yerine de sıçradı. Olay yerine gelen health, polis ve itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına almak için harekete geçti.

İtfaiye Ekibinin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda iki iş yerinde de ciddi hasar oluştu.

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Yangının çıkış sebebi ve neden olduğu hasar üzerine detaylı incelemeler sürüyor.