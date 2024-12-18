Kayseri'de Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Yangın Felaketi!

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Akyumak Sokak'taki müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, evin çatısının bir bölümünün çökmesine ve evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Olay Yerine Hızlı Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önledi.

Yaralanma veya Zarar Olmadı

Olayda evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Yangının nedenine ilişkin incelemeler devam etmekte.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Olayda çatısının bir bölümü çöken ve kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Olayda çatısının bir bölümü çöken ve kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.