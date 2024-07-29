Kayseri'de Yaralı Kerkenez ve Leylek Tedavi Ediliyor

Kayseri'de Yaralı Kuşlar Kurtarılıyor

Kayseri'de, arazide yaralı halde bulunan bir kerkenez ve bir leylek, doğa koruma ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Develi ve Sarız ilçelerinde iki vatandaş, uçmakta zorluk çeken kuşları fark etti.

Kuşların Kurtarılması İçin İhbar

Yaralı kuşlar gördüklerinde hemen Doğa Koruma ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, çevre bilinci ile önemli bir yardıma imza attı. İhbarın ardından hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan ekipler, kerkenez ve leyleği teslim aldı.

Rehabilitasyon Süreci Başladı

Yaralı kuşlar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada gerekli tedavi ve bakımları yapılan kerkenez ile leylek, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına bırakılacak.