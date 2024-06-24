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Kayseri'de yeni fay hattı tespit edildi! İşte detaylar...

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yeni bir fay hattı keşfedildi. Türkiye’nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmaları kapsamında, AFAD, MTA ve TBB iş birliğinde yapılan jeofizik çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan fay, bölgenin depremselliği açısından önemli bilgiler sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 14:49
Kayseri'de yeni fay hattı tespit edildi! İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yapılan kapsamlı jeofizik çalışmalar, bölgedeki aktif fayları gün yüzüne çıkardı. Çalışmalar, Türkiye’nin diri faylarının paleosismolojisi kapsamında önemli bir adım olarak kaydedildi.

YERİN DERİNLİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, bölgede bir haftadır süren çalışmalarda fayların varlığını doğruladıklarını belirtti. Koçbulut, "TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje kapsamında Türkiye’nin diri faylarını inceliyoruz. Kayseri’de yaptığımız kazılar, Deliler Fayı’nın Sarıoğlan segmentinde ters bileşenli bir fay hattını ortaya koydu" dedi.

kayseride fay bulundu

KAPSAMLI HARİTALAMA VE JEOTERKNOLOJİ

Koçbulut, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek, "Sivas’tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri’ye kadar uzanan Deliler Fayı'nı incelemekteyiz. Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla öncelikle 1/25000 ölçekli haritalar oluşturuyoruz. Ardından, dron ile gerçekleştirilen uçuşlar sayesinde daha detaylı haritalar elde ediyoruz. Fay hattının belirlenmesi sonrası, yer radarı ve jeofizik yöntemlerle fayın varlığını doğruluyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’NİN DEPREMSEL DURUMU İNCELENİYOR

Koçbulut, Kayseri’nin güney tarafındaki Ecemiş Fayı üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti. "Ecemiş Fayı’nın sonuçlarını da belediyemizle paylaşacağız. Ayrıca, Kayseri’nin mikro bölgeleme çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmalar, aktif fayların yerleşim yerlerine olan uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlıyor" dedi.

JEORADAR TEKNOLOJİSİ İLE YERİN MR’I ÇEKİLDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu verdiği bilgilerde, "Deliler segmentinde yer radarı ve profesyonel dron uygulamaları gerçekleştirdik. Yere güçlü frekanslarda elektromanyetik dalgalar göndererek, yerin bir nevi MR'ını çektik. Bu yöntem, jeofizik araştırmalarda oldukça etkili bir araç olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

BELEDİYE’DEN LOJİSTİK DESTEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, bu önemli çalışmalara verdikleri destekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Arın, "Kayseri’nin depremselliği ile ilgili çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Fikret Koçbulut ve ekibine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sarıoğlan Belediyemize de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

SONUÇLAR BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR

Koçbulut, "Yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde fayın varlığını kanıtladık. Sağ tarafta bozuşmuş malzeme, sol tarafta karasal birimler görüyoruz. Bu tür jeolojik karşılaşmalar, ancak fay hattının varlığı ile açıklanabilir. Deliler Fayı’nın Sarıoğlan segmentinin ters bileşenli bir fay olduğunu söyleyebiliriz. Kesitler çizilecek, örneklemeler yapılacak ve bu fayın kayma hızı ile deprem üretme aralığı belirlenerek sonuçlar değerlendirilecektir" diyerek çalışmaların önemine dikkat çekti.

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