DOLAR
34,34 0,07%
EURO
36,3 0,62%
ALTIN
2.851,42 0,73%
BITCOIN
3.191.980,89 -3,76%

Kayseri'de Yolcu Otobüsü, Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:37
Kayseri'de Yolcu Otobüsü, Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de Üç Araçlı Kaza: 2 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü, tır ve otomobil çarpıştı. H.N. idaresindeki 38 NK 327 plakalı yolcu otobüsü, A.Ö. yönetimindeki 38 UY 632 plakalı tır ve S.A.'nın kullandığı 33 PAP 31 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir araya geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, yolcu otobüsünün şoförü H.N. ile muavin B.İ. yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Normale Döndü

Kaza nedeniyle üzerinde araçların kaldırılmasının ardından, olayın yaşandığı yolda trafik akışı normale döndü. Olay, bölgedeki sürücüler arasında tedirginliğe yol açarken, yaralıların sağlık durumu herkesin içini rahatlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İtalya'da Filistin Destekçileri Leonardo'yu Protesto Etti
2
Uşak'ta Oğlu Tarafından Bıçakla Yaralanan Anne Hayatını Kaybetti
3
Suriye'nin Humus Bölgesine Hava Saldırısı: Esed Rejimi İddia Ediyor
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsü 3 Yaşındaki Kızı Hayatından Etti, Annesi Yaralandı
5
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla Kritik Görüşmelerde Bulundu
6
Biden ve Trump'tan 'Barışçıl Geçiş' Mesajı
7
Yönetmen Faysal Soysal'ın 'Rahma' Filmi, Vietnam'dan Jüri Özel Ödülü ile Döndü

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak