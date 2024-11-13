Kayseri'de Yolcu Otobüsü, Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de Üç Araçlı Kaza: 2 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü, tır ve otomobil çarpıştı. H.N. idaresindeki 38 NK 327 plakalı yolcu otobüsü, A.Ö. yönetimindeki 38 UY 632 plakalı tır ve S.A.'nın kullandığı 33 PAP 31 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir araya geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, yolcu otobüsünün şoförü H.N. ile muavin B.İ. yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Normale Döndü

Kaza nedeniyle üzerinde araçların kaldırılmasının ardından, olayın yaşandığı yolda trafik akışı normale döndü. Olay, bölgedeki sürücüler arasında tedirginliğe yol açarken, yaralıların sağlık durumu herkesin içini rahatlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.