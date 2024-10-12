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Kayseri'de Yük Treni Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri Kocasinan'da yük treninin çarptığı 65 yaşındaki R.U. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:38
Kayseri'de Yük Treni Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Tragedi: Yük Treni Bir Kişiyi Canından Etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 65 yaşındaki R.U. isimli bir kişi, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Saraybosna Mahallesi Elgin Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, R.U., tel örgülerle ayrılmış demir yolu alanına girdiği sırada yük treniyle karşılaştı. Makinistin yaptığı ihbar üzerine, hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelişmeler

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalede R.U.'nun hayatını kaybettiğini belirlediler. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Kentteki tren kazaları konusunda artan endişeler, yetkililerin dikkatini tekrar bu alana yöneltti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistin ihbarı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistin ihbarı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistin ihbarı...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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