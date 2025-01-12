Kayseri'de Yüksek Egzoz Sesiyle Rahatsızlık Veren Sürücüye 13 Bin Lira Ceza

Kayseri'de egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden sürücüye 13 bin 79 lira ceza verildi. Ayrıca ehliyeti 2 ay men edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:18
Kayseri'de Yüksek Egzoz Sesiyle Rahatsızlık Veren Sürücüye 13 Bin Lira Ceza

Kayseri'de Egzoz Sesiyle Rahatsızlık Veren Sürücüye Büyük Ceza

Kayseri'de, aracından yüksek egzoz sesi çıkararak çevre halkını rahatsız eden bir sürücüye 13 bin 79 lira ceza kesildi. Bu durum, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Şikayet

Sosyal medyada yer alan "Yeni sanayide araçlarıyla yüksek ses yaparak çevreye rahatsızlık verdiler" başlıklı paylaşım üzerine, emniyet yetkilileri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen sürücü, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza aldı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Daha Fazla Trafik İhlali

Öte yandan, Kayseri'de kırmızı ışık ihlali yapan başka bir sürücüye ise 2 bin 167 lira ceza kesildi. Bu tür ihlaller, şehirdeki trafik güvenliğini tehdit eden önemli sorunlar arasında yer alıyor.

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