Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 4 Bin 830 Lira Ceza

Kayseri'de Yüksek Ses Ceza Recoru

Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyen ve korna çalan sürücüye 4 bin 830 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

Geceye Damga Vuran Rahatsızlık

Bir sosyal medya platformunda yayınlanan "gece saatlerinde yüksek sesli müzik ve korna eşliğinde verilen rahatsızlık" başlıklı paylaşıma yanıt veren emniyet güçleri, bu durumun önlenmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

Polis ekipleri, ihbarda belirtildiği gibi rahatsızlığa sebep olan sürücüyü tespit ederek trafik kanununun ilgili maddelerinden ceza işlemi uyguladı. Bu durum, yüksek sesle müzik dinlenmesi ve trafik düzeninin ihlali konularında dikkat çeken bir örnek oldu.