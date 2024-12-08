DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.942,43 0,12%
BITCOIN
3.477.478,86 -0,25%

Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 4 Bin 830 Lira Ceza

Kayseri'de gece hazırlanan rahatsızlık nedeniyle yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 4 bin 830 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:17
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 4 Bin 830 Lira Ceza

Kayseri'de Yüksek Ses Ceza Recoru

Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyen ve korna çalan sürücüye 4 bin 830 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

Geceye Damga Vuran Rahatsızlık

Bir sosyal medya platformunda yayınlanan "gece saatlerinde yüksek sesli müzik ve korna eşliğinde verilen rahatsızlık" başlıklı paylaşıma yanıt veren emniyet güçleri, bu durumun önlenmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

Polis ekipleri, ihbarda belirtildiği gibi rahatsızlığa sebep olan sürücüyü tespit ederek trafik kanununun ilgili maddelerinden ceza işlemi uyguladı. Bu durum, yüksek sesle müzik dinlenmesi ve trafik düzeninin ihlali konularında dikkat çeken bir örnek oldu.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Aralık 2024 Gündem Özeti: Bütçe Görüşmeleri ve Spor Müsabakaları
2
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'deki Asayiş Uygulamalarını Denetledi
3
Yunanistan, Suriye'deki Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı
4
Dışişleri Bakanı Fidan ve Lammy, Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü
5
Alaska'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
6
Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi
7
Japonya'da 45 Yıl Sonra Zehirli Yılanlara Karşı Kazanılan Zafer

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor