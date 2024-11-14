Kayseri'de Yükümlülerden Anlamlı Proje: Lise Binası Boyandı

Kayseri'de, ara tatil döneminde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Denetimli serbestlik tedbirine tabi olan yükümlüler, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin boya işini üstlenerek okulun görünümünü yeniledi.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma yükümlülükleri bulunan denetimli serbestlik yükümlülerinin, okulun talebi doğrultusunda bu önemli projeye dahil oldukları belirtildi.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, kendilerine verilen yükümlülükleri yerine getirmeleri konusunda izleniyor. Bu uygulama ile yükümlülerin toplumda neden oldukları zararı, kamu hizmetine katkıda bulunarak telafi etmeleri hedefleniyor. Böylece, kamu düzeninin sağlanmasına da katkı sunulmuş oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.