DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,22 0,27%
ALTIN
2.808,99 1,2%
BITCOIN
3.136.502,08 -1,35%

Kayseri'de Yükümlülerden Anlamlı Proje: Lise Binası Boyandı

Kayseri'de, ara tatilde yükümlüler Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bina boyasını yeniledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:38
Kayseri'de Yükümlülerden Anlamlı Proje: Lise Binası Boyandı

Kayseri'de, ara tatil döneminde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Denetimli serbestlik tedbirine tabi olan yükümlüler, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin boya işini üstlenerek okulun görünümünü yeniledi.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışma yükümlülükleri bulunan denetimli serbestlik yükümlülerinin, okulun talebi doğrultusunda bu önemli projeye dahil oldukları belirtildi.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, kendilerine verilen yükümlülükleri yerine getirmeleri konusunda izleniyor. Bu uygulama ile yükümlülerin toplumda neden oldukları zararı, kamu hizmetine katkıda bulunarak telafi etmeleri hedefleniyor. Böylece, kamu düzeninin sağlanmasına da katkı sunulmuş oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar
2
Sivas'ta 1302 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
3
İzmir'de Harmandalı Katı Atık Tesisi için Protesto Gündeme Geldi
4
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 500 Bini Aşan Okura Ev Sahipliği Yaptı
5
Trump, 47. Başkan Olarak Kabineyi Şekillendirmeye Devam Ediyor
6
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı
7
Bursa'daki Yangında Bir Ceset Bulundu

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak