Kayseri'de Yüzde 50 Hibeli Manda Desteği

Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeyle, manda varlığının ıslahı hedefleniyor. Bu kapsamda Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine, yüzde 50 hibeli 100 damızlık manda dağıtımı yapıldı.

Belediyenin açıklamasında, tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticilerin destekçisi olmaya devam ettiği vurgulandı. "Hep destek, tam destek" yaklaşımıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, 2024 Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda oybirliğiyle kabul edilen manda varlığının ıslahı projesini hayata geçirdi.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde, yılkı atları ve mandasıyla bilinen Hürmetçi Sazlığı'nda yapılan teslimat töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birlik üyelerine damızlık 100 mandayı teslim etti.

Büyükkılıç, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 100 mandayı birliğimize teslim ettik. Bu projeyle Kayseri'de manda sayısını artırıp, üretimi desteklemiş olacağız" dedi.

Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu da ıslah projesi için başvuruda bulunduklarını belirterek, üreticiler adına Büyükkılıç'a teşekkür etti. Topçu, Kayseri'de mevcutta 6 bin 500 manda bulunduğunu ve Türkiye genelinde 5'inci sırada olduklarını ifade etti.

Törene ayrıca AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Bostancı ve diğer daire başkanları da katıldı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte manda varlığının ıslahı amacıyla Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeli 100 damızlık manda dağıtıldı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte manda varlığının ıslahı amacıyla Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yüzde 50 hibeli 100 damızlık manda dağıtıldı.