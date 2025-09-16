Kayseri'de Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis: Teminat Ödemelerini Zimmetine Geçirme İddiası

Mahkeme kararı ve duruşma detayları

Kayseri'de bir mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan zabıt katibi A.T., 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık A.T. duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasında sanığın aynı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının esasa ilişkin beyanının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı.

Olayın geçmişi

Soruşturma, Kayseri Barosu üyesi bir avukatın şikayeti üzerine başladı. İddialara göre, Kayseri Adliyesinde görevli olan zabıt katibi A.T., mahkeme kalemine teslim edilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdi.

Mahkeme kaleminde yapılan ilk incelemede sanığın yaklaşık 1 milyon liraı zimmetine geçirdiği öne sürüldü ve A.T. gözaltına alınarak 20 Ocak 2024'te tutuklandı. Yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilen sanık, ifadesinde borçları nedeniyle hareket ettiğini ve pişman olduğunu belirtmişti.

Mahkeme kararında ise sanığın eyleminin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu değerlendirilerek hapis cezası verildi.