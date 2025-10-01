Kayseri'de Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
Kocasinan'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı
Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde, Kayseri Çevre Yolu Malatya bağlantı yolu üzerinde tır, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 AOC 081 plakalı tırın, yol kenarında yakıt ikmali yapan 38 AKF 358 plakalı kamyonet ile 38 ANB 432 plakalı otomobile çarpması sonucu gerçekleşti.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 sürücü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.